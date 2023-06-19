Жак Вильнев: нашу семью оскорбляли из-за инцидента с использованием Леклером шлема отца

«Хотел бы предоставить контекст, чтобы прояснить ситуацию относительно недавного инцидента, когда некоторые почувствовали потребность оскорбить меня и мою семью в свете использования Шарлем Леклером шлема моего отца.



Когда я прибыл на автодром, мне позвонила сестра, которую тогда переполняло чувство возмущения. Она видела, что Шарль использует шлем нашего отца без предварительного уведомления. Это удивило всю семью, так как нам об этом ничего не говорили.



Я немедленно передал сообщение Шарлю, который оказался достаточно любезен, чтобы мне позвонить. Мы провели душевную беседу, и он принёс искренние извинения. Я заверил его, что считаю это трогательной данью памяти, объяснив, что лично у меня нет никаких претензий.



Тем не менее я обратил его внимание на необходимость связаться с моей сестрой, поскольку она контролирует всё, что связано с нашим отцом. Кроме того, я предложил пригласить сестру и мать на трассу, чтобы уладить все возможные недоразумения. К счастью, всё сработало, однако было бы лучше, если все обсуждения состоялись до уикенда в уважительной и профессиональной форме. К сожалению, инцидент раздули, что привело к ненужным противоречиям», – написал Жак.