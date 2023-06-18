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«Хаас» впервые в истории Формулы-1  начнёт гонку с первого ряда

Сегодня, 18 июня, состоялась квалификация Гран-при Канады, которая прошла в дождевых условиях. Её победителем стал двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен. Гонщик «Ред Булл» более чем на секунду опередил Нико Хюлькенберга на «Хаасе». Третий – Фернандо Алонсо на «Астон Мартин».

«Хаас» впервые в истории Формулы-1 начнёт гонку с первого ряда
© betassist.ru

«Хаас» впервые в истории будет стартовать с первого ряда. Команда выступает в Формуле-1 с 2016 года. В прошлом сезоне на Гран-при Бразилии Кевин Магнуссен выиграл поул, но это произошло перед спринтом.

«Хаас» с 8 очками занимает седьмое место в Кубке конструкторов. Он опережает «Альфа Ромео» по дополнительным показателям.

В активе Хюлькенберга 6 очков. Он лишь раз за сезон финишировал в топ-10, когда был седьмым на Гран-при Австралии.

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