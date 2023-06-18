Ферстаппен выиграл Гран-при Канады "Формулы-1"
Нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" в воскресенье стал победителем Гран-при Канады - восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Соревнования прошли на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале.
Второе место занял испанец Фернандо Алонсо из команды "Астон Мартин". Тройку лучших замкнул британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".
Ферстаппен одержал шестую победу в нынешнем чемпионате и продолжает возглавлять личный зачет.