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Ферстаппен выиграл Гран-при Канады "Формулы-1"

Нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" в воскресенье стал победителем Гран-при Канады - восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Соревнования прошли на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале.

Ферстаппен выиграл Гран-при Канады "Формулы-1"
© Twitter

Второе место занял испанец Фернандо Алонсо из команды "Астон Мартин". Тройку лучших замкнул британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

Ферстаппен одержал шестую победу в нынешнем чемпионате и продолжает возглавлять личный зачет.

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