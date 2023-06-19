Победа на Гран-при Канады стала двухсотой в карьере Эдриана Ньюи

Победа на Гран-при Канады стала двухсотой в карьере Ньюи
Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи одержал 200 побед на Гран-при Формулы-1.
Напомним, вчера, 18 июня, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал очередную победу на Гран-при Канады.
«Это действительно нечто особенное. Это было удивительное путешествие. Моей мечтой было стать инженером в автогонках. Когда я получил свою первую работу и зарплату, это был главный момент, все остальное было бонусом», — сказал Ньюи после гонки.
Ньюи был назначен руководителем технического отдела «Ред Булл» после перехода из «Макларена» в 2005 году.
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