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Победа на Гран-при Канады стала двухсотой в карьере Ньюи

Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи одержал 200 побед на Гран-при Формулы-1.

Победа на Гран-при Канады стала двухсотой в карьере Эдриана Ньюи
© globallookpress.com

Напомним, вчера, 18 июня, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал очередную победу на Гран-при Канады.

«Это действительно нечто особенное. Это было удивительное путешествие. Моей мечтой было стать инженером в автогонках. Когда я получил свою первую работу и зарплату, это был главный момент, все остальное было бонусом», — сказал Ньюи после гонки.

Ньюи был назначен руководителем технического отдела «Ред Булл» после перехода из «Макларена» в 2005 году.

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