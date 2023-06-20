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Нико Хюлькенберг назвал двух лучших пилотов Формулы-1 на данный момент

Немецкий пилот команды «Хаас» Нико Хюлькенберг поделился мыслями о лучших гонщиках Формулы-1 на данный момент. По мнению Хюлькенберга, ими являются Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», и Фернандо Алонсо из «Астон Мартин».

Нико Хюлькенберг назвал двух лучших пилотов Формулы-1 на данный момент
© Чемпионат.com

«Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо – они поднимаются на подиум каждый уикенд. Макс очень повзрослел за последние несколько лет и полностью избавился от прежней опрометчивости. Его имя напрямую связано с борьбой за титул чемпиона мира», — приводит слова Хюлькенберга Sport1.de.

В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 195 очков. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 126 баллов. Топ-3 замыкает Алонсо (117 очков).

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