Нико Хюлькенберг назвал двух лучших пилотов Формулы-1 на данный момент

«Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо – они поднимаются на подиум каждый уикенд. Макс очень повзрослел за последние несколько лет и полностью избавился от прежней опрометчивости. Его имя напрямую связано с борьбой за титул чемпиона мира», — приводит слова Хюлькенберга Sport1.de.