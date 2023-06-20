$83.99+0.3491.80+0.16

Марко посмеялся над Вольфом, считая, что тот не разглядел талант Ферстаппена в юности

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высмеял босса «Мерседеса» Тото Вольфа за то, что тот не смог разглядеть талант Макса Ферстаппена в юности.

Марко посмеялся над Вольфом, считая, что тот не разглядел талант Ферстаппена в юности
© Чемпионат.com

«Его талант был недостаточно заметен в Формуле-3? Тогда я не знаю, на что именно смотрел Тото. Когда я увидел Макса на Норисринге, мне уже было совершенно ясно, что в нём есть что-то особенное», — приводит слова Марко GrandPrix.

Марко имеет в виду гонку Формулы-3, в которой Ферстаппен, которому тогда было всего 16 лет, опередил всех остальных гонщиков на две секунды за круг.

Почти десять лет спустя Ферстаппен сравнялся с Айртоном Сенной по количеству побед в Гран-при Формулы-1.

Напомним, свою первую победу в карьере Ферстаппен одержал в мае 2016 года, финишировав первым на Гран-при Испании.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители