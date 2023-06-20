Марко посмеялся над Вольфом, считая, что тот не разглядел талант Ферстаппена в юности

«Его талант был недостаточно заметен в Формуле-3? Тогда я не знаю, на что именно смотрел Тото. Когда я увидел Макса на Норисринге, мне уже было совершенно ясно, что в нём есть что-то особенное», — приводит слова Марко GrandPrix.