$84.23+0.2592.07+0.28

Марко: Перес старается не отставать от Ферстаппена уже два года, что уже достижение

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о пилоте команды Серхио Пересе.

Марко: Перес старается не отставать от Ферстаппена уже два года, что достижение
© Чемпионат.com

«Серхио старается не отставать от Макса уже два года, что само по себе является достижением. Это довольно долгий срок для любого гонщика», — приводит слова Марко GrandPX.news со ссылкой на Auto Motor und Sport.

В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 126 очков. Возглавляет рейтинг его товарищ по команде Макс Ферстаппен, на счету которого 195 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо, представляющий британский гоночный коллектив «Астон Мартин» (117 очков).

Ранее Марко отметил, что преимущество команды перед соперниками по итогам Гран-при Канады оказалось не таким значительным, как в предыдущих гонках.

Чемпионат.com: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители