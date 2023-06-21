Дженсон Баттон объявил о возобновлении гоночной карьеры

«Я не думал, что захочу снова участвовать в полном сезоне гонок из-за того, насколько загруженный и напряжённый график, но я чувствую, что в следующем году я буду участвовать в гонках полный сезон. Очень здорово участвовать в разовых стартах, но вы не получаете от себя максимума, а полный сезон позволит проводить больше времени с командой, чтобы работать на симуляторе, с инженером, гоночной бригадой, чтобы развивать взаимодействие между нами и устраивать взаимопонимание.



Так что да, я хочу провести полный сезон в 2024 году году, если позволит время. Мне нужно сбалансировать несколько моментов, так как я был очень занят в этом году, а теперь мне нужно выстроить новый баланс. Меня ждут гонки на выносливость — это будет либо американский чемпионат IMSA, либо чемпионат мира WEC», — заявил Дженсон Баттон Motorsport.