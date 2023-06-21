Эксперты официального сайта Ф-1 назвали лучшего пилота ГП Канады

Эксперты официального сайта Ф-1 признали Албона лучшим пилотом ГП Канады, Ферстаппен — 2-й
Официальный сайт Формулы-1 признал пилота «Уильямса» Александера Албона лучшим гонщиком по итогам Гран-при Канады. В гонке Албон, напомним, занял седьмое место.
Участие в голосовании принимали пятеро экспертов официального сайта «Королевских гонок». Каждый пилот оценивался по 10-балльной шкале в зависимости от результатов на протяжении всего уикенда. После этого была подсчитана средняя оценка.
Второе место в голосовании занял победитель этапа в Монреале Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Топ-3 замкнул Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин». В гонке Алонсо занял второе место.
Лучшие пилоты Гран-при Канады по версии экспертов официального сайта Формулы-1:
1. Александер Албон («Уильямс») – 10.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,6.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 9,0.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 8,8.
5. Эстебан Окон («Альпин») – 7,6.
6. Шарль Леклер («Феррари») – 7,4.
7. Карлос Сайнс («Феррари») – 7,2.
8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 7,0.
9. Ландо Норрис («Макларен») – 6,8.
10. Оскар Пиастри («Макларен») – 6,2.