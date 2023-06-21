Ферстаппен назвал условие для продолжения карьеры в Ф-1

«У меня много планов, но на данный момент очень сложно их реализовать, потому что я занят гонками. Многие вещи, которые я рассматриваю в будущем, в основном связаны с гонками, но вне Формулы 1, и, вероятно, просто для того, чтобы немного развлечься, но также и создать возможности молодых талантов — не обязательно в Формулу 1, но в любые гонки. Некоторые люди любят гонки, потому что на самом деле это единственное, чем они занимаются. Что касается меня, я люблю гонки, я все ещё люблю их, но на каком-то этапе я также хочу заниматься другими вещами, а не только Формулой 1. Конечно, я знаю, что это вершина автоспорта и максимум, чего вы можете достичь, но надо смотреть на ситуацию под немного другой точкой зрения. Теперь, когда я выиграл два титула — если бы я не выиграл их, я бы продолжал пытаться — приятно выиграть ещё и ещё один, но в основном это будет то же самое. Это не тот стимул, который задержит меня в Формуле 1 навсегда.



Это больше вопрос в том, смогу ли я мотивировать себя каждый год в полной мере, чтобы быть здесь, потому что с таким большим календарём гонок вы также часто находитесь вдали от семьи и друзей. Я считаю, что в какой момент надо решить, что важнее — выигрывать гонки и быть вдали от близких или на самом деле вам больше хочется быть дома и проводить время с самыми дорогими и близкими вам людьми в период вашей жизни, когда вы в оптимальной форме, активны и вы всё ещё можете делать всё, что вы хотите?



Не исключено, что вы останетесь в Формуле 1 до 40 лет, а потом оглянетесь назад, вы скажете: «Не слишком ли долго я оставался в гонках и не проводил достаточно времени с моими близкими?». Для меня большой вопрос, как долго я останусь в автогонках», — заявил Макс Ферстаппен Forbes.