Марко в пяти словах объяснил, почему Ферстаппен быстрее Переса

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос журналистов, почему пилот Серхио Перес оказывается медленнее своего товарища по команде Макса Ферстаппена.

«Потому что Макс – это Макс», — приводит слова Марко Racingnews365.

Напомним, по итогам минувшего Гран-при Канады Перес показал шестой результат. Ферстаппен стал его победителем.

В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 126 очков. Возглавляет рейтинг Ферстаппен, на счету которого 195 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо, представляющий британский гоночный коллектив «Астон Мартин» (117 очков).