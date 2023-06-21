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Марко в пяти словах объяснил, почему Ферстаппен быстрее Переса

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос журналистов, почему пилот Серхио Перес оказывается медленнее своего товарища по команде Макса Ферстаппена.

Марко в пяти словах объяснил, почему Ферстаппен быстрее Переса
© Чемпионат.com

«Потому что Макс – это Макс», — приводит слова Марко Racingnews365.

Напомним, по итогам минувшего Гран-при Канады Перес показал шестой результат. Ферстаппен стал его победителем.

В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 126 очков. Возглавляет рейтинг Ферстаппен, на счету которого 195 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо, представляющий британский гоночный коллектив «Астон Мартин» (117 очков).

Ранее известный британский журналист Питер Уиндзор высказал мнение, что гонщик «Хааса» Нико Хюлькенберг стал бы подходящим напарником Ферстаппена в «Ред Булл».

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