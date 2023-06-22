Чемпион MotoGP Куартараро получил травму

По информации источника, француз бежал на дороге в Амстердаме и получил травму во время падения. В ближайшее время ему сделают рентген левой ноги, чтобы оценить степень тяжести травмы и определить, примет ли Фабио участие в Гран-при Нидерландов, который состоится в ближайший уикенд. О других повреждениях информации не поступало. Сам гонщик не раскрыл деталей инцидента, сказав лишь, что повредил лодыжку и большой палец ноги.