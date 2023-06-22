Мик Шумахер выступит за рулем «Мерседеса» отца

«Это будет захватывающее зрелище — проехать на машине моего отца 2011 года, W02, даже если это будет всего лишь короткий заезд. Просто испытать это поколение машин будет невероятно! Знание того, что он гонялся на этой машине, делает её особенной, и это будет много эмоций. Мне посчастливилось управлять одной из его машин «Бенеттон» и некоторыми из «Феррари», но это будет первый раз за рулём «Мерседеса», которым он управлял. Я уверен, что выйду из него с широкой улыбкой на лице», — сказал Шумахер.