Квят занял предпоследнее место в списке лучших пилотов в истории «Ред Булл»

Рейтинг возглавил Феттель.

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Авторитетное издание Autosport составило собственный рейтинг лучших пилотов в истории «Ред Булл». Составление рейтинга приурочено к 100-й победе команды в Формуле-1.

Возглавил десятку лучших немец Себастьян Феттель. На вторую строчку организаторы поставили представителя Нидерландов Макса Ферстаппена, который уверенно лидирует в нынешнем сезоне. Австралиец Даниэль Риккардо замкнул тройку лучших.

Российский пилот Даниил Квят оказался на 9-м месте из 10. Он опередил лишь Алекса Албона.

В список вошли пилоты, выступавшие также в «Торо Россо» и «Альфа Таури» — вторых командах «Ред Булл».