Хюлкенберга тревожит ситуация в немецком автоспорте

«Конечно, жаль, что сейчас Германия, похоже, сдала позиции, – заявил 35-летний Нико в интервью F1-insider. – К сожалению, в следующем поколении немецких гонщиков, совсем мало тех, кто может пробиться в Ф1. Во времена моей юности картина была иной.



Но в настоящее время автомобильная индустрия Германии – не более чем призрак того, что было в прошлом, и её уже не считают гордостью нации. Это связано с проблемами экологии и климата, что также оказывает негативное влияние на автоспорт.



При этом чемпионат мира – явление очень масштабное, однако добиться перемен к лучшему невозможно быстро, на это уйдут годы. Но Формула 1 должна занимать в этом плане более активные позиции».