Назван Гран-при, на котором «Мерседес» может объявить о новом контракте с Хэмилтоном

Новый контракт британского пилота Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» будет окончательно оформлен и может быть объявлен на Гран-при Великобритании. Об этом информирует Sky Sports. Нынешнее соглашение Хэмилтона с немецким гоночным коллективом истекает в конце этого года. Ранее Льюис признавался, что не хочет уходить из «Мерседеса».