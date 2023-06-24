Гонщик Ф-1 Валттери Боттас выложил обнажённое фото

Финский гонщик Формулы 1 Валттери Боттас после Гран При Канады отправился в небольшой отпуск, который проводит на природе. И пилот команды Alfa Romeo F1 Team Stake отчитался о своём времяпрепровождении на свежем воздухе очередной фотографией в социальных сетях. И снова снимок оказался весьма откровенным.

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Фото: Соцсети

Кадр, который спортсмен сопроводил краткой подписью «Самый разгар лета», представляет собой снимок пилота, купающегося в озере. Как и в 2022 году в случае со снимком купания в горной речке в Колорадо, Валттери Боттас принимает водные процедуры нагишом и в целом снова не стесняется продемонстрировать себя в обнажённом виде. Снимок сделала подруга гонщика Тиффани Кромвелл.