Райан Рейнольдс вложился в команду Ф-1

«Это объединение является важным шагом для повышения нашей эффективности на всех уровнях. Во-первых, Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments как международные игроки с большим опытом работы в спортивной индустрии привнесут свой опыт в развитие нашей медиа- и маркетинговой стратегии, необходимой для поддержания наших спортивных результатов в долгосрочной перспективе. Во-вторых, полученный дополнительный доход, в свою очередь, будет реинвестирован в команду, чтобы ещё больше ускорить реализацию нашего плана, направленного на то, чтобы догнать лучшие команды по максимальному уровню технического оснащения», — сказал исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси.