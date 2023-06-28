Сайнс раскрыл, когда «Феррари» впервые заметила трудности с автомобилем

«Мы все разочарованы и мотивированы измениться. Однако [трудности] мы начали замечать ближе к концу прошлого года. Мы боролись за поул в Остине, были очень близки к поулам на многих трассах, даже в Абу-Даби в конце года, но потом поняли, что явно отстаём от «Ред Булл», — приводит слова Сайнса Racingnews365.