Карлос Сайнс назвал приоритетный вариант продолжения карьеры в Ф-1

«Не стану лгать, начинать сезон, зная, что это последний год контракта, не здорово. Я хочу понимать, что меня ждёт в долгосрочной перспективе. У меня есть опыт работы с «Ред Булл» и «Рено», и я осознаю, что незнание своего будущего – неидеальная ситуация для профессионального гонщика. По этой причине одним из приоритетов в течение следующей зимы будет прояснение этого момента, учитывая, что для меня главная цель – победить вместе с «Феррари», и я много раз давал это понять. Это будет моим приоритетом зимой. Если это невозможно, я буду вынужден искать другие варианты», — приводит слова Сайнса Motorsport Italia.