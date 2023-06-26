Три команды Ф-1, оцененные в $1 млрд, отказали потенциальным покупателям

Три команды Формулы-1 в 2022 году получили предложения от потенциальных покупателей или инвесторов, но отказали им. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный журналист Auto Motor und Sport Тоби Грюнер.

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Грюнер не стал раскрывать названия команд, но при этом отметил, что каждая из них была оценена в $ 1 млрд или более.