Ферстаппен оценил шансы «Ред Булл» выиграть все Гран-при в 2023 году

«Сможем ли мы выиграть все Гран-при? Учитывая то, как мы выступаем сейчас, – да. Но это крайне нереалистично. Всегда будут моменты, когда что-то идёт не так, и порой они находятся вне зоны вашего контроля», – приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.