Ferrari обкатывает новинки во Фьорано

Заводская команда Ferrari в Формуле 1 накануне Гран При Австрии устроила съёмочный день на своей фирменной трассе во Фьорано. Итальянский коллектив решил обкатать подготовленные для гонки обновления аэродинамики, воспользовавшись разрешённой регламентом возможностью провести заезды.

Как сообщила Скудерия в своих социальных сетях, за руль болида Ferrari SF-23 на трассе сел испанский пилот Карлос Сайнс. Примечательно, что на некоторое время к нему во Фьорано присоединился итальянец Алессандро Пьер-Гуиди, который сел за руль победоносного «гиперкара» Ferrari 499P из чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC.