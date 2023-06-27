Владелец Aston Martin заявил, что его должны посвятить в рыцари

Владелец Aston Martin Лоуренс Стролл считает, что заслуживает рыцарского звания за сохранение тысячи рабочих мест в британской автомобильной компании, а также продвижение своей команды в Ф1.

Шесть лет назад канадский бизнесмен возглавил консорциум по покупке команды Force India, переименовав её в Racing Point в 2019 году. Год спустя Стролл занял пост исполнительного председателя Aston Martin, вложив 182 фунтов стерлингов. Немногим позже команда из Сильверстоуна стала носить имя британской автомобильной компании. В последующие годы цена акций Aston Martin значительно выросла, а коллектив начал добиваться внушительных результатов в Формуле 1.