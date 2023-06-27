"Формула-1" опробует систему по использованию низкоуглеродной энергии

Формула-1 подтвердила, что на Гран-при Австрии 2023 года, который пройдет в эти выходные, будет опробована более эффективная система выработки энергии.

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Система позволит сократить выбросы углекислого газа в паддоке, пит-лейне и зоне трансляции Формулы 1 на 90% по сравнению с прошлогодним Гран-при Австрии. Испытания проводятся по мере того, как Формула-1 продолжает изучать экологичные решения для энергоснабжения мероприятий в будущем, в рамках своей более широкой стратегии по достижению нулевого выброса углерода к 2030 году.