Джордж Расселл рассказал, болиды каких годов считает самыми красивыми

«Автомобили делаются с учётом безопасными, а это означает, что они также становятся тяжелее. Так что именно здесь инженерам и ФИА нужно найти идеальный компромисс. Но я не считаю размер нынешних машин проблемой, разве что только не едешь в Сингапуре или Монако. А вообще я всё ещё считаю, что, вероятно, самыми красивыми автомобилями были модели 2004 или 2007/2008 годов выпуска», — приводит слова Расселла Motorsport Week.