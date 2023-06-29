«Макларен» определился с пилотом, который опробует новинки на Гран-при Австрии

Обновления, который приготовил «Макларен» для Гран-при Австрии, будут только на автомобиле Ландо Норриса. Об этом у себя в социальных сетях рассказал авторитетный журналист Формулы-1 Лоренс Барретто.

Отмечается, что изначально крупная партия обновлений готовилась к Гран-при Великобритании, однако в команде сумели заранее подготовить один комплект некоторых деталей для этапа в Шпильберге. Оба гонщика гоночного коллектива получат весь пакет в Сильверстоуне.