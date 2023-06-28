Хилл рассказал, в чем Ферстаппен и Хэмилтон превосходят друг друга

«Скорость Ферстаппена выше. У него просто пугающая скорость, как у Сенны, на грани. Я знаю, что у Льюиса она тоже высокая, но он немного больше похож на Проста. Более аккуратный стиль. Макс всегда готов идти на риск.



Что касается гоночного мастерства, то тут превосходство имеет Льюис. Он очень эффективно работает со своими инженерами. В гонках он способен показывать выдающиеся круги, если это необходимо. Если сказать Льюису, что нужно определённое время, он каким-то образом его выдаст», — приводит слова Хилла GPFans.