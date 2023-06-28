Команда Ф-1 «Альфа Таури» сменит название

«В 2024 году у «Альфа Таури» будут два новых лидера, Лоран Мекиес и Петер Байер. Будут новые спонсоры и новое название. Ориентация ясна: следовать за «Ред Булл» настолько, насколько позволяет регламент. Собственные разработки — это неправильный путь», — приводит слова Марко Kleine Zeitung.