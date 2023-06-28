Хельмут Марко не исключил, что Риккардо заменит Переса

«Прежде всего нужно сказать, что Перес сейчас второй в чемпионате. Так что наша задача – помочь ему удержаться на данной позиции до конца сезона. И я уверен, что если он сосредоточится на этой цели, то справится.



Что касается Риккардо, то в ближайшие недели он проведет тесты в Сильверстоуне – там посмотрим, на что Дэн способен.



Наш контракт с Чеко подписан до конца 2024 года. Конечно, подумаем, что делать дальше. Но мы знаем, что Даниэль будет очень конкурентоспособен, если перезагрузится и вернется в свою прежнюю форму», – заявил Марко в подкасте Inside Line F1.