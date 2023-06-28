Появилась первая фотография спортивного грузовика «Урал» для ралли-рейдов

«Спортивный экипаж возглавит опытный заводской пилот Юрий Найман. Штурманом выступит Дмитрий Вихренко, мастер спорта Республики Беларусь по автоспорту, имеющий опыт международных раллийных соревнований. Механиком станет Алексей Попов. Вместе с ними на дистанцию «Шёлкового пути» отправятся автомобили сопровождения и техподдержки», – сообщается в анонсе.