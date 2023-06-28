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Появилась первая фотография спортивного грузовика «Урал» для ралли-рейдов

Пресс-служба автомобильного завода «Урал» опубликовала первую фотографию раллийного грузовика команды UralMotorSport, который примет участие в международном ралли «Шёлковый путь» – 2023.

Появилась первая фотография спортивного грузовика «Урал» для ралли-рейдов
© АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «УРАЛ»

«Спортивный экипаж возглавит опытный заводской пилот Юрий Найман. Штурманом выступит Дмитрий Вихренко, мастер спорта Республики Беларусь по автоспорту, имеющий опыт международных раллийных соревнований. Механиком станет Алексей Попов. Вместе с ними на дистанцию «Шёлкового пути» отправятся автомобили сопровождения и техподдержки», – сообщается в анонсе.

Напомним, международное ралли «Шёлковый путь» – 2023 пройдёт с 7 по 15 июля. Участники соревнований преодолеют путь от Казани до Москвы, а общая дистанция составит 5228 км.

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