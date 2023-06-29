Хорнер рассказал, что изменил в первую очередь, придя в «Ред Булл»

«Когда я пришёл в «Ред Булл», то увидел множество отделов, работавших индивидуально, а не в коллективе. Люди уже привыкли к тому, что была большая текучка, и, вероятно, решили: вот ещё один 31-летний парень, который долго не протянет. Тогда нужно было завоевать их разум и сердце и изменить сложившуюся культуру. У команды была установка, что у нас седьмой по величине бюджет и мы финишируем седьмыми, потому что в этом спорте всё диктует финансирование. Я с этим согласен не был. Всё зависит от того, как ты себя позиционируешь и как относишься к поставленной задаче», — приводит слова Хорнера GPFans.