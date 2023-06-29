Леклер начал переговоры с «Феррари» о новом контракте

«Хочу ли я заключить новый контракт до начала следующего сезона? Нет, я не устанавливал никаких конкретных сроков. Я всё ещё чувствую, что полтора года — это довольно долгий путь, поэтому я не ставил перед собой никаких конкретных сроков.



Начали ли мы переговоры? Постепенно мы начинаем понемногу говорить об этом», — приводит слова Леклера RacingNews365.