Фиттипальди назвал пилотов, способных бросить вызов Ферстаппену

«Я понимаю точку зрения Хельмута, но уверен, что Леклер будет также в состоянии это сделать в удачный день. Он определённо очень быстр. И Ландо Норрис тоже. На мой взгляд, Ландо Норрис очень быстрый гонщик. Он и Леклер, без сомнения, могут бросить вызов Ферстаппену», — приводит слова Фиттипальди Wettfreunde.