Фиттипальди назвал пилотов, способных бросить вызов Ферстаппену

Фиттипальди назвал пилотов, помимо Хэмилтона и Алонсо, способных бросить вызов Ферстаппену
Двукратный чемпион мира Эмерсон Фиттипальди прокомментировал недавние слова советника «Ред Булл» Хельмута Марко. Ранее тот заявил, что только Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин») способны бросить вызов Максу Ферстаппену.
«Я понимаю точку зрения Хельмута, но уверен, что Леклер будет также в состоянии это сделать в удачный день. Он определённо очень быстр. И Ландо Норрис тоже. На мой взгляд, Ландо Норрис очень быстрый гонщик. Он и Леклер, без сомнения, могут бросить вызов Ферстаппену», — приводит слова Фиттипальди Wettfreunde.
Ранее Фиттипальди высказался о предстоящем Гран-при Австрии, отметив, что «Мерседес» на нём может удивить.
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