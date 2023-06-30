Команды Ф-1 обеспокоены возможным негативным влиянием нового регламента

В ходе традиционной встречи c генеральным директором Формулы Стефано Доменикали в рамках Гран-при Канады руководители команд высказали опасения по поводу возможного негативного влияния нового технического регламента на автомобили, в частности на силовые установки. Об этом информирует Autosport. Напомним, новый технический регламент в «Королевских гонках» будет действовать с 2026 года.

Команды полагают, что необходимо отказаться от чрезмерной зависимости от электрического элемента, так как опасаются, что новые моторы будут не в состоянии выдавать необходимую электрическую мощность. Отмечается, что анализ, проведённый гоночными коллективами, вызвал у них обеспокоенность, выражающуюся в том, что на некоторых трассах может возникнуть риск разрядки аккумуляторов, поскольку электрические системы могут быть не в состоянии регенерировать достаточно энергии от MGU-K. В результате может возникнуть риск внезапной потери скорости на прямых. Вследствие этого, как отметил один из руководителей команд, Формула-1 потеряет в зрелищности.