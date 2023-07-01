Red Bull оформила дубль в спринт-квалификации в Шпильберге

Лидер чемпионата мира Формулы 1 Макс Ферстаппен следом за основной квалификацией Гран При Австрии выиграл шутаут к субботнему спринту. А команда Red Bull Racing завоевала победный дубль, поскольку Серхио Перес отыгрался за провал накануне и показал второе время.

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Несмотря на утренний дождь, сессия в традиционном формате из трёх сегментов, но чуть меньше по протяженности, прошла на сухой трассе. Только на первых кругах пилоты использовали промежуточные шины. Тем не менее без сюрпризов не обошлось: в первом сегменте после списания лучшего круга остался Льюис Хэмилтон, а во второй части из борьбы выбыл и второй пилот Mercedes Джордж Рассел, на машине которого возникли неполадки. Зато в полном составе финал прошла команда Haas.

В группе лидеров темп все три сегмента задавал Ферстаппен, в концовке показавший лучшее время 1.04,440 и привезший всем почти полсекунды – 0,493 секунды. На второе место в последней попытке поднялся партнер голландца по команде Перес.

Третьим квалифицировался гонщик McLaren Ландо Норрис, подтвердивший свою высокую скорость на Ред Булл Ринге после четвертой позиции накануне. Со второй линии вместе с британцем сенсационно стартует Нико Хюлькенберг из Haas. На пятом месте расположился лучший пилот Ferrari Карлос Сайнс.