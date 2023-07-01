18-летний гонщик погиб в результате аварии во второй гонке серии FRECA

18-летний гонщик Дилано ван'т Хофф погиб в результате аварии во второй гонке серии FRECA
18-летний гонщик команды MP Motorsport Дилано ван'т Хофф скончался в результате аварии. Об этом сообщила пресс-служба гоночной серии Formula Regional Championship by Alpine (ФРЕКА)
Трагедия произошла сегодня на трассе «Спа-Франкоршам» во время второй гонки серии FRECA незадолго до старта 24-часового марафона.
Дилано ван'т Хофф скончался после того, как в его остановившуюся на трассе машину врезался на огромной скорости сначала Адам Фитцджеральд, а затем и двое других пилотов. Фитцджеральд получил серьёзные травмы. В условиях дождя и сильного шлейфа из брызг избежать этой аварии было невозможно.
Дилано ван'т Хофф был уроженцем города Дордрехт в Нидерландах, в 2021 году он стал чемпионом испанской Формулы-4.
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