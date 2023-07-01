18-летний автогонщик умер после аварии на «трассе смерти»

Голландский гонщик «Формулы» погиб на «трассе смерти» Спа-Франкоршам, когда в его болид врезался другой участник соревнований. Скончавшемуся спортсмену было всего 18 лет, сообщает De Telegraaf.

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«Ужасные новости пришли с трассы Спа-Франкоршам. Голландский гонщик Дилано ван 'т Хофф скончался в субботу в возрасте восемнадцати лет после серьезной аварии на заключительном этапе гонки», - пишет издание.

Ван'т Хофф участвовал в Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) — это региональная европейская гоночная серия Formula 3, сертифицированная FIA.

Сначала из-за мокрой трассы в аварию попали несколько водителей, включая голландца. Затем Ван 'т Хофф был протаранен другим гонщиком. Травмы оказались смертельными.

Погибший был в составе голландской команды MP Motorsport. Ранее он выигрывал испанский чемпионат Формулы 4 в 2021 году.

«Он был одним из величайших талантов на голландской земле», — написала в некрологе MP Motorsport.

Трасса Спа-Франкоршам - гоночная трасса в Бельгии, одна из самых непростых кольцевых трасс. Она известна крутыми поворотами, большими перепадами высот и мокрыми дорогами из-за дождливого климата Арденн.

Это уже вторая жертва Спа-Франкоршам за 4 года.