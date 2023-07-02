Ферстаппен обошел Сенну по количеству побед в "Формуле-1"

ТАСС, 2 июля. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии - девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Соревнования прошли в воскресенье на автодроме в Шпильберге.

Ферстаппен одержал 42-ю победу за время выступления в "Формуле-1". По этому показателю он вышел на чисто пятое место, обойдя трехкратного чемпиона мира бразильца Айртона Сенну. Опережают Ферстаппена француз Ален Прост (51), немцы Себастьян Феттель (53) и Михаэль Шумахер (91), а также британец Льюис Хэмилтон (103).