Нидерландский гонщик ван'т Хофф погиб на трассе в Бельгии в возрасте 18 лет

"Мы опуcтошены потерей одного из наших cамых ярких нидерландcких талантов, который привнеc cтолько энергии в нашу команду за годы, проведенные c нами. Дилано был чаcтью нашей гоночной cемьи c момента его дебюта в автоcпорте c MP в 2021 году", — говорится в заявлении.

Нидерландский гонщик не справился с управлением, и в него врезался другой болид под управлением ирландца Адама Фитцджеральда. Спортсмену было 18 лет. В 2021 году он стал чемпионом мира в классе "Формула-4". Стоит отметить, что летом 2019 года французский гонщик Антуан Юбер погиб на этой же трассе во время гонки "Формулы 2".