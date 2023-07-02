Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Сегодня, 2 июля, на арене «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоялся десятый этап сезона Формулы-1. Победителем Гран-при Австрии стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Второе место у гонщика «Феррари» Шарля Леклела (+5.155). Тройку лучших замкнул мексиканский пилот «быков» Серхио Перес (+17.188).
Добавим, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал лишь седьмым. Пилот «Мерседеса» отстал от Ферстаппена на 39.196 секунд.
Личный зачёт
Макс Ферстаппен – 229 очков; Серхио Перес – 148 очков; Фернандо Алонсо – 129 очков; Льюис Хэмилтон – 108 очков; Карлос Сайнс-младший – 86 очков; Шарль Леклер – 72 очка.
В Кубке конструкторов лидерство «Ред Булл» незыблемо – 377 очков. Следом идут «Мерседес» (178) и «Астон Мартин» (172).