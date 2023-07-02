Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Сегодня, 2 июля, на арене «Ред Булл Ринг» в Шпильберге состоялся десятый этап сезона Формулы-1. Победителем Гран-при Австрии стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен .

Добавим, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон стал лишь седьмым. Пилот «Мерседеса» отстал от Ферстаппена на 39.196 секунд.