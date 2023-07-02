Судьи объявили, что результаты Гран-при Австрии Формулы-1 будут изменены

«Протест был подан вовремя и соответствовал требованиям спортивного кодекса, так что он признан допустимым.



Изучение списка удалённых кругов, который гоночная дирекция предоставила судьям, показало, что ранее стюардам не сообщалось о ряде нарушений границ трассы для возможного вынесения штрафов.



Было определено, что некоторые нарушения требовали наказаний, которые прежде не были вынесены — в момент, когда были опубликованы предварительные результаты гонки. Эти штрафы будут отражены в финальной классификации гонки», — гласит заявление стюардов.