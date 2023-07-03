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ESPN GB: команды Формулы-1 возмущены штрафами ФИА за несоблюдение границ трассы в Австрии

Команды Формулы-1 возмущены множеством штрафов из-за несоблюдения границ трассы, которые повлияли на результат Гран-при Австрии спустя несколько часов после его окончания. Об этом информирует ESPN GB со ссылкой на свои источники. Во время этапа в Шпильберге почти все пилоты получили как минимум одно предупреждение за выезд за белые линии во время гоночного уикенда.

Команды Формулы-1 возмущены штрафами ФИА за несоблюдение границ трассы в Австрии
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Один из руководителей команды заявил, что ситуацию со спортивной точки зрения можно охарактеризовать как «обескураживающую». Отмечается также, что одна команда узнала, что по отношению к ней были применены штрафные санкции, только когда её ночной рейс приземлился в Великобритании. Как сообщает источник, ситуация может привести к дальнейшему увеличению напряжённости между Формулой 1 и Международной автомобильной федерацией (ФИА), которая росла на протяжении последних сезонов.

«Формула-1 всё больше разочаровывается в том, что применением штрафных санкций в её собственном виде спорта занимаются люди, работающие в другой организации», — говорится в сообщении издания.

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