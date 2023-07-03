Чемпион Ф-1 назвал пилота, который может сравниться с Ферстаппеном

«То, что проделывает Ферстаппен, просто невероятно. Быть может, только Алонсо может сравниться с ним. Если посмотрить на большинство других пилотов, то у всех них бывают взлёты и падения. Но только не у Макса. Я действительно не знаю, откуда он берёт всю эту энергию», — приводит слова Вильнёва PlanetF1 со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.