Ферстаппен назвал трассу Ф-1, которая более опасна, чем «Спа-Франкоршам»

«Конечно, это довольно опасный поворот, но если привести в пример Джидду, то, как по мне, опасность там гораздо выше. Да, поворот «Красная вода» проходишь вслепую, но трагичный инцидент произошёл позже. Я думаю, единственное, что, возможно, стоит улучшить, — это отодвинуть барьеры подальше, потому что сейчас кажется, как только врезаешься в барьер, то довольно легко отскакиваешь назад на трассу. А вообще опасные повороты есть на многих трассах. И мне кажется, что на самом деле несправедливо просто обвинять трассу, потому что в первую очередь следует разобраться в том, почему гонка вообще была возобновлена», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.