Российский гонщик Карякин высказался о возможности участия в "Дакаре"

Участие россиянина Сергея Карякина в ралли-марафоне "Дакар" в 2024 году невозможно, если геополитическая ситуация не изменится. Об этом он заявил ТАСС во вторник.

"Будем смотреть, как меняется санкционная политика. Но в тех условиях, которые сейчас есть, участие в "Дакаре-2024" невозможно", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о планах на ралли-марафон в следующем году.

Карякину 32 года, он является победителем "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов. В 2020 году он стал вторым, выступая на багги. В 2023 году Карякин пропустил "Дакар" после того, как написал письмо президенту Международной автомобильной федерации Мохаммеду бин Сулайему с просьбой отменить требование к российским пилотам осудить специальную военную операцию на Украине, но так и не получил ответа.