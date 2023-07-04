Мотоцикл на паровой тяге установил рекорд скорости

Байк Force of Nature, посроенный супругами Грэмом и Дианой Сайкс, преодолел дистанцию за 3,878 секунды, показав на финише скорость 264 километра в час. В теории он может ехать быстрее, но для этого потребуются некоторые доработки. Мотоцикл оснащен резервуаром высокого давления объёмом 130 литров и нагревательной системой с гидрогенизированным растительным маслом.

Супруги Грэм и Диана Сайкс установили новый мировой рекорд по времени прохождения мили для мотоциклов на паровой тяге. Построенный ими байк Force of Nature смог преодолеть дистанцию за 3,878 секунды, показав на финише рекордные 264 километра в час. Но это не предел, ведь со слов Грэма, уже за границами зачетного отрезка он развил 290 километров в час, что дает неплохой задел на будущее.

Мотоцикл Сайксов построен при участии фирмы CPE Pressure Vessels Limited. Он оснащен 130-литровым резервуаром для воды, через который пропущены нагревательные трубки с циркулирующим по ним гидрогенизированным растительным маслом. Ракетная тяга создается в результате повышения давления в резервуаре до 30 бар и последующего выпуска пара через сопла Лаваля. В теории Force of Nature способен разогнаться до 320 километров в час.