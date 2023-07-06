Мик Шумахер подвел итоги тестов за «Макларен»

«Итак, я завершил программу дня в Портимао, первые тесты с «Маклареном» прошли отлично. Мы проехали достаточно много кругов, а также использовали несколько комплектов шин, так что было очень здорово получить этот опыт вместе с командой.



Это отличная команда, здесь работают отличные люди, и я очень рад, что скоро смогу вернуться туда», — приводит слова Шумахера PlanetF1.