Марко обозначил гонщика, который может заменить де Вриса в «Альфа Таури»

Сейвуд сообщил, что спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высоко ценит Алекса и может санкционировать его переход в «Альфа Таури» после окончания сезона IndyCar в сентябре. При этом отмечается, что в случае успешного выступления Палоу может даже рассчитывать на место в «Ред Булл». В австрийской команде он мог бы заменить мексиканца Серхио Переса.