Марко ответил Хэмилтону, предложившему установить сроки для разработки новых болидов

«По-видимому, у него довольно плохая память. В те годы, когда «Мерседес» доминировал, они также начинали работу над машиной следующего года намного раньше, чем другие команды. Кроме того, если не нужно вкладывать много усилий в актуальное шасси, то, естественно, можно подумать о следующем годе. Именно так работает Формула 1», — приводит слова Марко Motorsport.